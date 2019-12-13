В Ижевске соревновались лучшие стоматологи страны

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-13T11:22:35+03:00

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Год назад «Лада-Эстет» получила звание инновационного медицинского центра, рекомендованного СтАР (Стоматологической ассоциацией России). Кстати, единственная в Ижевске. А всего таких центров в России чуть больше 100. И когда представители СтАР предложили провести очередной этап конкурса в Ижевске, в клинике «Лада-Эстет» немедленно согласились.

- Принять финал чемпионата России на базе нашей клиники - это большая честь, - отметила ее директор Ирина Крашенниникова.

На финал чемпионата приехали представители четырех городов: Ульяновск, Набережные Челны, Рязань и Пермь. Еще одна врач была из Ижевска.

- Мы намеренно не заявили участников от нашей клиники, - объяснила Ирина Крашенниникова. – В случае победы появились бы вопросы о честности оценок. Тем не менее, наши врачи постоянно принимают участие в подобных чемпионатах и уже не раз приезжали с победами.

Предварительно врачи клиники отбирали пациентов с нужными проблемами. Тех, у кого были проблемы с передними зубами: скол или старые пломбы. Перед началом конкурса из 12 пациентов уже члены жюри выбрали пятерых. Кому кого лечить определила жеребьевка. Клиника «Лада-Эстет» обеспечила участников отдельными кабинетами, оборудованием, необходимыми материалами и ассистентами.

Чемпионом России по эстетической реставрации зубов стала Мария Бессонова из Рязани

Компетентнейшее жюри вело фотопротокол, чтобы потом для выявления победителя детально рассматривать каждый этап лечения на большом экране.

А пока врачи соревновались, более 200 специалистов со всей республики собрались в зале Ижевской государственной медицинской академии, чтобы послушать лекции врачей, известных по всей России. В рамках чемпионата здесь проходила научно-практическая конференция «Эстетика в стоматологии. Инновационный подход».

А результаты чемпионата стали известны уже ближе к вечеру. Самые высокие оценки жюри получила Мария Бессонова из Рязани. Оказалось, что девушке всего 27 лет, и работает по специальности «эстетическая реставрация зубов» она меньше года.

- Секрет моего успеха в том, что я никогда не пропускала лекции, - улыбается Мария. – И никогда не теряла времени зря: участвовала во всех олимпиадах и посещала все кружки в институте, какие только было можно.

Информация от партнера

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ИСТОЧНИК KP.RU