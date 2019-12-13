2019-12-13T11:22:35+03:00
Общество

В Ижевске соревновались лучшие стоматологи страны

На базе ижевской клиники «Лада-Эстет» прошел чемпионат России по эстетической реставрации зубов
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Год назад «Лада-Эстет» получила звание инновационного медицинского центра, рекомендованного СтАР (Стоматологической ассоциацией России). Кстати, единственная в Ижевске. А всего таких центров в России чуть больше 100. И когда представители СтАР предложили провести очередной этап конкурса в Ижевске, в клинике «Лада-Эстет» немедленно согласились.

- Принять финал чемпионата России на базе нашей клиники - это большая честь, - отметила ее директор Ирина Крашенниникова.

На финал чемпионата приехали представители четырех городов: Ульяновск, Набережные Челны, Рязань и Пермь. Еще одна врач была из Ижевска.

- Мы намеренно не заявили участников от нашей клиники, - объяснила Ирина Крашенниникова. – В случае победы появились бы вопросы о честности оценок. Тем не менее, наши врачи постоянно принимают участие в подобных чемпионатах и уже не раз приезжали с победами.

Предварительно врачи клиники отбирали пациентов с нужными проблемами. Тех, у кого были проблемы с передними зубами: скол или старые пломбы. Перед началом конкурса из 12 пациентов уже члены жюри выбрали пятерых. Кому кого лечить определила жеребьевка. Клиника «Лада-Эстет» обеспечила участников отдельными кабинетами, оборудованием, необходимыми материалами и ассистентами.

Чемпионом России по эстетической реставрации зубов стала Мария Бессонова из Рязани

Чемпионом России по эстетической реставрации зубов стала Мария Бессонова из Рязани

Компетентнейшее жюри вело фотопротокол, чтобы потом для выявления победителя детально рассматривать каждый этап лечения на большом экране.

А пока врачи соревновались, более 200 специалистов со всей республики собрались в зале Ижевской государственной медицинской академии, чтобы послушать лекции врачей, известных по всей России. В рамках чемпионата здесь проходила научно-практическая конференция «Эстетика в стоматологии. Инновационный подход».

А результаты чемпионата стали известны уже ближе к вечеру. Самые высокие оценки жюри получила Мария Бессонова из Рязани. Оказалось, что девушке всего 27 лет, и работает по специальности «эстетическая реставрация зубов» она меньше года.

- Секрет моего успеха в том, что я никогда не пропускала лекции, - улыбается Мария. – И никогда не теряла времени зря: участвовала во всех олимпиадах и посещала все кружки в институте, какие только было можно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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