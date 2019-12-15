2019-12-15T08:39:03+03:00
Общество

Продолжаются поиски 29-летнего ижевчанина

Он пропал 6 лет назад
Анастасия Волкова
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ФОТО: ПСО "Регион 18"ФОТО: ПСО "Регион 18"
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Продолжаются поиски 29-летнего ижевчанина Машковцева Евгения Андреевича. Он пропал еще в июле 2013 года в Татарстане (с.Салауши, Агрызский район) при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Мужчина плотного телосложения, его рост – около 185 сантиметров. Волосы русые. На шее с правой стороны шрам примерно 5 см, указательный палец правой руки сломан. На момент пропажи был одет в синюю футболку и зеленые армейские штаны «Горка».

Если вы знаете что-либо о его местонахождении, просьба сообщить в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) либо в поисково-спасательный отряд Удмуртии «ПСО 18» по телефону 89511952971.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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