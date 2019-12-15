Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова: «Я продолжаю свой «фигурный» путь»

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-15T15:04:38+03:00

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После интервью на Первом канале олимпийскую чемпионку из Ижевска Алину Загитову атаковали вопросами, что значит этот эфир и почему она завершила карьеру. Девушка решила ответить всем сразу и написала пост в своем Инстаграм на трех языках – русском, английском и японском.

Она объяснила, что очень волновалась и могла нечетко донести мысли на эфире. Оказалось, что останавливаться, а тем более уходить Загитова не планирует.

- Ни о каком «уходе» или «завершении» я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться ещё больше и ещё сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой "фигурный" путь с поддержкой моих тренеров, - резюмировала девушка.

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Решение приостановить карьеру Алина приняла еще полтора года назад. В эфире «Первого» она призналась, что на все последние соревнования она писала расписки, в которых обязывала себя участвовать.

ИСТОЧНИК KP.RU