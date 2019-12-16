2019-12-16T14:28:20+03:00
Общество

ВТБ запустил новый биржевой фонд для инвестиций в российские еврооблигации

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ВТБ запустил первый и единственный в России биржевой фонд, инвестирующий в бумаги Индекса Мосбиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций. Фонд дает возможность вложить средства в валюте в диверсифицированный портфель еврооблигаций, номинированных в долларах США, выпущенных российскими компаниями, или их SPV.* Комиссия брокера (Банк ВТБ ПАО) за сделки с паями фонда – 0%. ВТБ первым на российском рынке установил нулевые комиссии по операциям с биржевыми фондами с момента запуска таких продуктов в феврале 2019 г. Текущая доходность к погашению модельного портфеля российских корпоративных еврооблигаций составляет 3,3% в долларах США.

Портфель фонда формируется на основе кредитной экспертизы ВТБ Капитал Инвестиции согласно основным параметрам индекса: средне взвешенных дюрации и кредитного рейтинга бумаг. Покупая паи фонда, клиент получает уникальный доступ к рынку российских корпоративных еврооблигаций с низкими расходами и отсутствием необходимости получения статуса квалифицированного инвестора и самостоятельного управления портфелем, требующего значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы.

Целью инвестирования через фонд является сохранение и прирост капитала в долларах США за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций и получение потенциальной доходности, превышающей ставки банковских депозитов в долларах США. Инструмент является высоколиквидным: в отличие от банковского депозита инвестор может получить свои средства в любой момент без потери накопленной доходности. За сделки купли-продажи паёв брокер (Банк ВТБ ПАО) комиссии при этом не берет. Предельный размер комиссий за обслуживание фонда (TER)* составляет 0.7% годовых, что является одним из минимальных тарифов на рынке. При владении паями более трех лет клиент может получить инвестиционный налоговый вычет.

«Создание лучшего на рынке провайдера инвестиционных решений для физических лиц и институциональных инвесторов – наша основная цель, согласно стратегии ВТБ. Ориентируясь на потребности клиентов, мы постоянно совершенствуем свой продуктовый портфель. Запуск данного БПИФ предлагает привлекательную доходность для тех, кто предпочитает инвестировать средства в долларах США. При этом мы предлагаем очень гибкие, простые, прозрачные и удобные условия обслуживания нашим клиентам. Купить и продать паи фонда можно в мобильном приложении «ВТБ Мои Инвестиции» в один клик», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ.

Лицензия Банка ПАО «ВТБ» №1000 от 08.07.2015 г.

Информация от партнера

*СПВ, ТЕР

ИСТОЧНИК KP.RU

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