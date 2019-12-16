2019-12-16T15:42:39+03:00
Общество

ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

С 16 декабря ВТБ организует прием заявок и выдачу ипотечных кредитов в рамках новой программы госсубсидирования для жителей Дальнего Востока. Ставка по ней составит всего 2%, срок кредитования – до 20 лет.

Оформление ипотечного кредита при условии соответствия параметрам программы доступно как по стандартному пакету, так и по двум документам, без предоставления справки о доходах. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.

Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости. Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года. Заявку на участие в новой программе можно подать в офисе ВТБ. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.

«В своей работе мы стремимся к тому, чтобы ипотека была доступна как можно большему числу граждан нашей страны, и запуск новой программы со ставкой всего в 2% – очень важный шаг в этом направлении, – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. – ВТБ первым из лидеров рынка подключается к данной программе. Начиная с 16 декабря мы принимаем заявки по ней и проводим первые сделки».

ВТБ – один из лидеров на рынке ипотечного кредитования. По итогам 11 месяцев 2019 г. объем ипотечных продаж банка составил 589,5 млрд рублей. В рамках государственной поддержки «Ипотека с господдержкой» за 11 месяцев банк провел более 14 тыс. сделок на 39 млрд рублей. По состоянию на 1 декабря ипотечный портфель банка превысил 1,65 трлн рублей.

Лицензия Банка ПАО «ВТБ» №1000 от 08.07.2015 г.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Премия за выявление онкологии и электронная очередь: что изменится для ижевчан в системе ОМС в 2020 году?
Алиса теперь консультирует абонентов Tele2
На улице Курортной в Ижевске закроют движение из-за строительства теплотрассы
Тело жителя Удмуртии обнаружили в бане
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
Мужчину из Ижевска не приняли на работу из-за несоответствия пола
На улице 40 лет Победы в Ижевске ограничат максимальную скорость
ВТБ запустил новый биржевой фонд для инвестиций в российские еврооблигации
При столкновении двух «легковушек» в Ижевске пострадал 4-летний ребенок
Более миллиона рублей похитили у ижевчанина под предлогом заработка
Новый закон «О тишине»: можно ли будет шуметь жителям Удмуртии в новогоднюю ночь
«Родители сообщают о сборах денег на кастрюли»: глава Удмуртии дал поручение разобраться с поборами в школах
Повреждение водопровода на улице 10 лет Октября в Ижевске ликвидируют в течение суток
«Я буду участвовать во многих шоу»: расписание шоу, в которых будет участвовать Алина Загитова
«Бренды Удмуртии»: что производят в нашей республике?
Более 60% школ в Удмуртии ограничили использование детьми телефонов
Подозреваемых в вымогательстве миллиона рублей у предпринимателя задержали в Удмуртии
«Давайте работать 28 декабря»: глава Удмуртии объявил последний день года выходным
Ледяной трон из «Игры престолов» и герои мультфильма «Холодное сердце»: в Ижевске открылась необычная выставка
Порыв водопровода произошел в центре Ижевска
Власти Ижевска объяснили, почему местами в городе рассыпают слишком много реагента
Семиклассника из Ижевска подозревают в краже денег
Центр истории городского спорта появится в Ижевске
«Теплый кров» откроется в Ижевске
«Его отравили»: экстрасенсы с ТНТ разбирались, что произошло с умершим в Ижевске Децлом