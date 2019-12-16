2019-12-16T17:26:34+03:00
Общество

Премия за выявление онкологии и электронная очередь: что изменится для ижевчан в системе ОМС в 2020 году?

На вопросы отвечал директор территориального фонда ОМС республики
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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16 декабря, в понедельник, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) был директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртии Павел Митрошин он ответил на вопросы ижевчан и рассказал, какие изменения в системе ОМС будут в 2020 году.

Врачи будут получать премии за выявление онкологии и ожидание плановой госпитализации сократится до 14 дней. Какие еще изменения в системе ОМС будут в 2020 году?

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Так, например, ожидание плановой госпитализации сократится с 30 до 14 дней, а также врачи будут получать премии за диагностирование онкологии. И ответил на вопрос, какие услуги можно получить по полису ОМС.

Что еще рассказал Павел Митрошин, можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Премия за выявление онкологии и электронная очередь: что изменится для ижевчан в системе ОМС в 2020 году?
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