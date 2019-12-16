Премия за выявление онкологии и электронная очередь: что изменится для ижевчан в системе ОМС в 2020 году?

СЕГОДНЯ 17:26 2019-12-16T17:26:34+03:00

Изменить размер текста: A A

16 декабря, в понедельник, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) был директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртии Павел Митрошин он ответил на вопросы ижевчан и рассказал, какие изменения в системе ОМС будут в 2020 году.

Врачи будут получать премии за выявление онкологии и ожидание плановой госпитализации сократится до 14 дней. Какие еще изменения в системе ОМС будут в 2020 году? 00:00 00:00

Так, например, ожидание плановой госпитализации сократится с 30 до 14 дней, а также врачи будут получать премии за диагностирование онкологии. И ответил на вопрос, какие услуги можно получить по полису ОМС.

Что еще рассказал Павел Митрошин, можно послушать по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В этом году Удмуртия, как и другие регионы, перешла на новую систему обращения с отходами. Что изменилось за 2019, какие выводы сделали власти и сколько проблем предстоит решить, разбиралась «Комсомолка».

- Всех поклонников Алины Загитовой потрясло заявление о том, что она не будет участвовать на главных стартах сезона. В связи с этим мы узнали, где можно будет увидеть выступления фигуристки в ближайшие месяцы.

ИСТОЧНИК KP.RU