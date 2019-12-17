Глава Агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии покинул пост

СЕГОДНЯ 07:46 2019-12-17T07:46:07+03:00

Юрий Перевозчиков отработал в этой должности 4 года

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Главы Агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии покинул пост. Указ об освобождении Юрия Перевозчиков подписал глава республики Александр Бречалов.

– … Расторгнуть служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Удмуртской Республики 16 декабря 2019 года в связи с истечением срока срочного служебного контракта, – говорится в документе.

Юрий Перевозчиков отработал в этой должности 4 года. Кто займет его место, пока не сообщается.

СПРАВКА КП

Перевозчиков Юрий Александрович. Родился 18 октября 1970 года в г. Ижевске. Образование высшее. Окончил исторический факультет Удмуртского государственного университета и Дипломатическую академию МИД России. Кандидат исторических наук, доцент УдГУ.

1992-1997 гг. – младший научный сотрудник лаборатории «Студия индо-уралика» УдГУ.

1999-2001 гг. – главный специалист Министерства международных связей Удмуртской Республики.

С 2002 г. – доцент кафедры этнологии и истории Удмуртии исторического факультета УдГУ.

2006-2015 гг. – работа в администрации главы и правительства Удмуртской Республики.

с 2015 г. – руководитель Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU