Глава Агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии покинул пост
Главы Агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии покинул пост. Указ об освобождении Юрия Перевозчиков подписал глава республики Александр Бречалов.
– … Расторгнуть служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Удмуртской Республики 16 декабря 2019 года в связи с истечением срока срочного служебного контракта, – говорится в документе.
Юрий Перевозчиков отработал в этой должности 4 года. Кто займет его место, пока не сообщается.
СПРАВКА КП
Перевозчиков Юрий Александрович. Родился 18 октября 1970 года в г. Ижевске. Образование высшее. Окончил исторический факультет Удмуртского государственного университета и Дипломатическую академию МИД России. Кандидат исторических наук, доцент УдГУ.
1992-1997 гг. – младший научный сотрудник лаборатории «Студия индо-уралика» УдГУ.
1999-2001 гг. – главный специалист Министерства международных связей Удмуртской Республики.
С 2002 г. – доцент кафедры этнологии и истории Удмуртии исторического факультета УдГУ.
2006-2015 гг. – работа в администрации главы и правительства Удмуртской Республики.
с 2015 г. – руководитель Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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