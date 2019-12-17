Завершение строительства школы на Берша и реконструкция Центральной площади: что ждет Ижевск в 2020 году
Глава Удмуртии в рамках представленного доклада «О делах в Удмуртии» поделился планами на 2020 год, он рассказал, что планируется сделать в Ижевске.
Так, например, завершится строительство школы по улице Берша, откроется школа по улице Леваневского и начато строительства школы в мкрн А-10. При этом будет проведен капитальный ремонт 24 школ, 13 детских садов, Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Начнется строительство детского сада в районе Сельхозвыставка.
Также будут строить два межквартальных стадиона, футбольное поле на территории республиканского детского дома и заменят покрытие двух футбольных полей с газонами в спортивной школе олимпийского резерва «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск».
Александр Владимирович рассказал, что в следующем году завершится строительство 50-метрового плавательного бассейна. Будет проведена реконструкция третьей очереди Центральной площади.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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