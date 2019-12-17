2019-12-17T17:45:26+03:00
Общество

Спасатели помогли жителю Ижевска, который упал с третьего этажа

Он не мог самостоятельно передвигаться
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Поисково-Спасательной Службы ИжевскаФото: пресс-служба Поисково-Спасательной Службы Ижевска
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В Ижевске спасатели помогли местному жителю, который упал с третьего этажа. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы.

- 14 декабря около 18:30 в Ленинском районе Ижевска 24-летний молодой человек упал с третьего этажа на козырек здания. При этом был в сознании, но не мог самостоятельно передвигаться, - сообщает пресс-служба.

Спасатели совместно с пожарными оказали первую помощь пострадавшему, при помощи снаряжения для работы на высоте спустили молодого человека на землю и передали врачам скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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