Спасатели помогли жителю Ижевска, который упал с третьего этажа
В Ижевске спасатели помогли местному жителю, который упал с третьего этажа. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы.
- 14 декабря около 18:30 в Ленинском районе Ижевска 24-летний молодой человек упал с третьего этажа на козырек здания. При этом был в сознании, но не мог самостоятельно передвигаться, - сообщает пресс-служба.
Спасатели совместно с пожарными оказали первую помощь пострадавшему, при помощи снаряжения для работы на высоте спустили молодого человека на землю и передали врачам скорой помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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