2019-12-17T17:46:50+03:00
Происшествия

«37 ударов ножом»: 56-летний житель Удмуртии обвиняется в убийстве знакомого

Между мужчинами произошла ссора
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что обвиняемый жил в самодельном шалаше на окраине поселка Ува. 12 октября 2019 года к нему в гости пришел 52-летний знакомый. Мужчины выпили, позже между ними произошла ссора, в ходе которой они подрались. Затем обвиняемый 37 раз ударил ножом потерпевшего. После этого мужчина лег спать, а утром хотел выкинуть тело в реку, - сообщает пресс-служба.

Об убийстве стало известно сотрудникам полиции, которые обнаружили тело убитого. В рамках расследования уголовного дело осмотрено место происшествия, изъято орудие преступления. Уголовное дело направлено в суд, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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