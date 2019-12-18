2019-12-18T06:12:21+03:00
Общество

Ижевчане выбирают территории, которые благоустроят в следующем году

Уже определились лидеры
Анастасия Захарова
Поделиться:
В этом году практически в каждом районе города появилось по новому скверу. На фото - сквер Оружейника Драгунова в Ленинском районеВ этом году практически в каждом районе города появилось по новому скверу. На фото - сквер Оружейника Драгунова в Ленинском районеФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

В Ижевске проходит рейтинговое голосование среди жителей по выбору территорий, которые могут благоустроить в следующем году. Как сообщает пресс-служба Ижевска, сейчас уже определилась тройка лидеров. Ими стали сквер им. В. Тарасова на пересечении ул. 50 лет ВЛКСМ и городка Металлургов, сквер на пересечении ул. Степной и Парашютной и тропа здоровья около ул. Оружейника Драгунова. Первое просторанство находится в Октябрьском районе, а вторые два - в Ленинском.

К 17 декабря на сайте izh.ru за благоустройство проголосовало 3 723 человека. Итоги подведут 27 декабря. Потом общественная комиссия утвердит список территорий, которые благоустроят в следующем году. Всего в 2020 планируют сделать 10 пространств, часть из них с 2018 года.

В перечень территорий для голосования вошли также ул. 50 лет ВЛКСМ, территория вдоль пруда на ул. Фруктовой, территория по ул. Восточной около школы №57, ёлки-парк в зеленой зоне от ул. Рупасова и 40 лет Победы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Теперь официально: 31 декабря в Удмуртии будет выходным

Министр спорта Удмуртии прокомментировал решение Алины Загитовой приостановить карьеру

Спрос на крыс в Ижевске в преддверии Нового года вырос в 4,5 раза

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Благоустройство Ижевска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24