Ижевчане выбирают территории, которые благоустроят в следующем году
В Ижевске проходит рейтинговое голосование среди жителей по выбору территорий, которые могут благоустроить в следующем году. Как сообщает пресс-служба Ижевска, сейчас уже определилась тройка лидеров. Ими стали сквер им. В. Тарасова на пересечении ул. 50 лет ВЛКСМ и городка Металлургов, сквер на пересечении ул. Степной и Парашютной и тропа здоровья около ул. Оружейника Драгунова. Первое просторанство находится в Октябрьском районе, а вторые два - в Ленинском.
К 17 декабря на сайте izh.ru за благоустройство проголосовало 3 723 человека. Итоги подведут 27 декабря. Потом общественная комиссия утвердит список территорий, которые благоустроят в следующем году. Всего в 2020 планируют сделать 10 пространств, часть из них с 2018 года.
В перечень территорий для голосования вошли также ул. 50 лет ВЛКСМ, территория вдоль пруда на ул. Фруктовой, территория по ул. Восточной около школы №57, ёлки-парк в зеленой зоне от ул. Рупасова и 40 лет Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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