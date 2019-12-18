СЕГОДНЯ 06:35 2019-12-18T06:35:21+03:00

Чаще всего вши заводятся у детей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Изменить размер текста: A A

Жители Удмуртии стали чаще болеть педикулезом: за 11 месяцев этого года выявлено 1045 случаев, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

Заболевание связано с паразитированием на теле вшей. Они размножаются на волосистой части головы. Заражение происходит от контакта «голова к голове» с больным.

87% заболевших - дети, которые посещают организованные детские коллективы. Больше всего больных в Ижевске, Глазове, Вавожском, Увинском, и Балезинском районах, но заболеваемость зарегистрирована во всех городах и районах Удмуртии.

Для профилактики педикулеза Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила личной гигиены, не пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, заколками или наушниками, внимательно осматривать постельные принадлежности во время путешествий, периодически осматривать волосы ребенка.

Если вы обнаружили вшей у ребенка, стоит купить в аптеке средство для обработки паразитов и воспользоваться им в соответствии с инструкцией. Потом нужно будет помыть голову с шампунем и удалить погибших гнид. Ребенка нужно будет одеть в чистое, а белье и одежду постирать и погладить горячим утюгом с паром.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ижевчане выбирают территории, которые благоустроят в следующем году

Завершение строительства школы на Берша и реконструкция Центральной площади: что ждет Ижевск в 2020 году

«Работа кипит»: в Ижевске появляются ледяные скульптуры

ИСТОЧНИК KP.RU