Утрата: скончался доцент Удмуртского госуниверситета Николай Зубцовский

СЕГОДНЯ 07:16 2019-12-18T07:16:50+03:00

Он работал в УдГУ 40 лет

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16 декабря скончался доцент кафедры ботаники, зоологии и биоэкологии УдГУ Николай Зубцовский. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Доцент умер в 73 года. 40 лет он проработал в УдГУ.

Николай Зубцовский окончил биологический факультет Уральского государственного университета. В 1979 его пригласили в УдГУ на должность доцента кафедры зоологии. С 1986 по 2016 годы Николай Зубцовский был деканом биолого-химического факультета. В 2016 он участвовал в создании института естественных наук и стал его первым директором.

Информация о дате и месте прощания будет известна позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU