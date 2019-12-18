Утрата: скончался доцент Удмуртского госуниверситета Николай Зубцовский
16 декабря скончался доцент кафедры ботаники, зоологии и биоэкологии УдГУ Николай Зубцовский. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Доцент умер в 73 года. 40 лет он проработал в УдГУ.
Николай Зубцовский окончил биологический факультет Уральского государственного университета. В 1979 его пригласили в УдГУ на должность доцента кафедры зоологии. С 1986 по 2016 годы Николай Зубцовский был деканом биолого-химического факультета. В 2016 он участвовал в создании института естественных наук и стал его первым директором.
Информация о дате и месте прощания будет известна позже.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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