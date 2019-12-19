У жителя Удмуртии похитили более 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-19T09:48:12+03:00

Неизвестный сообщил мужчине, что на его имя пытаются оформить кредит

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В Удмуртии у 25-летнего местного жителя мошенники похитили более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- На мобильный телефон потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. После этого он сообщил, что на имя мужчины пытаются оформить кредит и чтобы предотвратить операцию, нужно сделать несколько действий. Не подозревая, что открывает доступ к личному кабинету, мужчина сообщил коды из смс, - сообщает пресс-служба.

Когда потерпевшему пришло смс о зачислении денег, его убедили снять деньги и перевести на «безопасный счет». Указания он выполнил. В банке мужчине рассказали, что на его имя оформлен кредит на сумму 126 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. МВД по Удмуртии напоминает гражданам: не передавайте свои персональные данные неизвестным лицам по различным каналам связи, а также не перечисляйте денежные средства на неизвестные счета.

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ИСТОЧНИК KP.RU