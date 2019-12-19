2019-12-19T10:19:03+03:00
Общество

«Такие комментарии удивляют!»: Глава Удмуртии подвел итоги инициативного бюджетирования и ответил комментаторам

Александр Бречалов отвечал на вопросы жителей республики 19 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Глава Удмуртии в эфире радио «Комсомольская правда» (107,6 ФМ, 12+) подвел итоги конкурса «Инициативное бюджетирование» и ответил всем комментаторам.

- 61 проект от районов и 23 проекта из городов мы поддержали, заложили деньги в бюджет. Классные проекты, самые разные: ремонт небольших участков дорог, обустройство детских площадок и мест массового отдыха, есть жители, которые восстановили памятник воинам погибших в Великой Отечественной войне. Проект будем продолжать, он помогает решить проблемы, - рассказал глава региона.

Александр Бречалов отчитал Главу Устиновского района Ижевска за формальное отношение к обращениям граждан

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Также Александр Владимирович ответил на скептический комментарий жительницы Ижевска, которая назвала инициативное бюджетирование аферой.

- Ольге Сухининой я отвечу. Она пишет: инициативное бюджетирование – это хорошая афера, с нас в доме собрали деньги на детскую площадку, третий год ждем. А оно нам надо? Ольга! Очень хочу вам пожелать добра, счастья всего самого благополучного. Мы покажем все проекты, которые были реализованы в рамках проекта. И люди, участвовавшие в нем счастливы, что своими руками, сделали такие проекты. Если с вас собрали деньги и не делают, так вы напишите главе города или в прокуратуру. Вместо того, чтобы называть аферой попробуйте что-то сделать. Напишите адрес, разберемся. Такие комментарии удивляют!, - эмоционально отреагировал Александр Бречалов.

Утро с Главой Удмуртии 19 декабря.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94, написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту

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ИСТОЧНИК KP.RU

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