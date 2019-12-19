2019-12-19T10:59:38+03:00
Общество

Деды Морозы и Снегурочки в Ижевске смогут заработать больше, чем в прошлом году

Средняя цена услуги составила 1100 рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске Деды Морозы и Снегурочки смогут заработать больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает аналитический центр Авито Работы.

Стоимость услуги увеличилась на 17,2% и составила в среднем 1100 рублей. В этом году ижевчане интересуются подработкой Дедом Морозом и Снегурочкой на 3,1% чаще, чем в прошлом году.

Анализ поисковых запросов показал, что «Дед Мороз» стал у россиян на 4,3% популярнее по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а «Дед Мороз и Снегурочка» - на 26,7%. Больше всего зимние волшебники смогут заработать в Москве – в среднем 2430 рублей за вызов. На втором месте Санкт-Петербург – 1850 рублей, на третьем месте Ростов-на-Дону – 1780 рублей.

Ижевск стал вторым среди 22 рассматриваемых крупнейших городов по доступности услуг зимних волшебников.

Меньше всего персонажи зарабатывают в Тольятти – в среднем 900 рублей за вызов и Ульяновске – 1130 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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