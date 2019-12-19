Двое погибли: страшное ДТП произошло на трассе Удмуртии
В Удмуртии 18 декабря на 27 км автодороги «Глазов - Юкаменское» Юкаменского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 56-летний водитель машины «Рено-Сандеро» при развороте не убедился в безопасности и врезался во встречную машину УАЗ под управлением 41-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель и пассажир «Рено» - 22-летний молодой человек скончались. Пассажир этой же машины – 51-летняя женщина получила травмы, ее отвезли в больницу. Водитель и два пассажира УАЗа получили травмы различной степени тяжести, доставлены в больницу. По факту ДТП ведется расследование.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Александр Бречалов эмоционально отреагировал на комментарий о проекте «Инициативное бюджетирование».
- Ждали, ждали - дождались! В Ижевск пришли снегопады. Прогноз на ближайшие дни уже на сайте.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»