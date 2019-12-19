Двое погибли: страшное ДТП произошло на трассе Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-19T13:04:37+03:00

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В Удмуртии 18 декабря на 27 км автодороги «Глазов - Юкаменское» Юкаменского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 56-летний водитель машины «Рено-Сандеро» при развороте не убедился в безопасности и врезался во встречную машину УАЗ под управлением 41-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель и пассажир «Рено» - 22-летний молодой человек скончались. Пассажир этой же машины – 51-летняя женщина получила травмы, ее отвезли в больницу. Водитель и два пассажира УАЗа получили травмы различной степени тяжести, доставлены в больницу. По факту ДТП ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU