2019-12-19T13:04:37+03:00
Происшествия

Двое погибли: страшное ДТП произошло на трассе Удмуртии

Столкнулись легковушка и УАЗ
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии 18 декабря на 27 км автодороги «Глазов - Юкаменское» Юкаменского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 56-летний водитель машины «Рено-Сандеро» при развороте не убедился в безопасности и врезался во встречную машину УАЗ под управлением 41-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель и пассажир «Рено» - 22-летний молодой человек скончались. Пассажир этой же машины – 51-летняя женщина получила травмы, ее отвезли в больницу. Водитель и два пассажира УАЗа получили травмы различной степени тяжести, доставлены в больницу. По факту ДТП ведется расследование.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Александр Бречалов эмоционально отреагировал на комментарий о проекте «Инициативное бюджетирование».

- Ждали, ждали - дождались! В Ижевск пришли снегопады. Прогноз на ближайшие дни уже на сайте.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Улицу Металлургов в Ижевске закроют из-за строительства теплотрассы
Снегопад в Удмуртии: Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на машине
Мужчину из Удмуртии осудили за убийство знакомого
Выплата на содержание первого и второго ребенка в Удмуртии увеличится с 1 января 2020 года
Экс-главу Удмуртии, обвиняемого в получении взятки, доставили в больницу
Двое погибли: страшное ДТП произошло на трассе Удмуртии
«Комсомолка» расскажет о брендах Удмуртии
Деды Морозы и Снегурочки в Ижевске смогут заработать больше, чем в прошлом году
«Такие комментарии удивляют!»: Глава Удмуртии подвел итоги инициативного бюджетирования и ответил комментаторам
У жителя Удмуртии похитили более 100 тысяч рублей
19 декабря в Ижевске ожидается сильный снегопад
Глава Удмуртии отчитал главу Устиновского района Ижевска
Самым безопасным городом Удмуртии стал Ижевск
Онлайн: Глава Удмуртии отвечает на вопросы жителей
21 декабря в Ижевске состоится открытие Южного парка «Тропа здоровья»
12-летнего подростка разыскивают в Ижевске
По итогам проверки антикоррупционного законодательства более 30 должностных лиц в Ижевске привлечены к ответственности
Временно исполняющего обязанности начальника службы гражданской защиты назначили в Удмуртии