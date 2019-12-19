Выплата на содержание первого и второго ребенка в Удмуртии увеличится с 1 января 2020 года
С 1 января 2020 года в Удмуртии увеличится выплата на содержание первого и второго ребенка. Об этом написал глава республики на своей странице во «ВКонтакте».
- Ежемесячная выплата на содержание первого и второго ребенка увеличится до 9 964 рублей в месяц, исходя из прожиточного минимума для детей, установленного в Удмуртской Республике за второй квартал 2019 года, - написал Александр Бречалов.
Такая мера будет действовать в отношении детей, которые родились начиная с 1 января 2018 года. При этом ежемесячная выплата назначается независимо от получения иных пособий на ребенка
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ИСТОЧНИК KP.RU
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