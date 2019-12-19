2019-12-19T13:32:10+03:00
Происшествия

Мужчину из Удмуртии осудили за убийство знакомого

Между мужчинами произошла ссора
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии вынесли приговор 43-летнему местному жителю, который обвинялся в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что 7 июня 2019 года вечером пьяные осужденный и его 51-летний знакомый были в лесном массиве неподалеку от кафе «Робот». Между ними произошел конфликт, в ходе которого осужденный два раза ударил знакомого ножом. В результате полученных травм мужчина скончался, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела проведены экспертизы, допрошены свидетели и родственники погибшего и осужденного. Суд назначил мужчина наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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