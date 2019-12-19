Снегопад в Удмуртии: Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на машине

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-19T14:01:56+03:00

На дорогах республики и города снежные заносы и плохая видимость

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям воздержаться от поездок на машине из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- В связи с осложнившимися погодными условиями: резкий порывистый ветер, метель, на дорогах республики наблюдаются снежные заносы с плохой видимостью, водителям рекомендуется не выезжать за пределы населенных пунктов и максимально снизить скорость передвижения, выбирать увеличенную дистанцию, исключить обгоны при наличии встречного транспорта даже на большом расстоянии, - говорится в сообщении.

На данный момент дорожные службы работают в усиленном режиме, дорожную обстановку контролирует Госавтоинспекция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Ждали, ждали - дождались! В Ижевск пришли снегопады. Прогноз на ближайшие дни уже на сайте.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU