2019-12-19T14:01:56+03:00
Общество

Снегопад в Удмуртии: Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на машине

На дорогах республики и города снежные заносы и плохая видимость
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям воздержаться от поездок на машине из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- В связи с осложнившимися погодными условиями: резкий порывистый ветер, метель, на дорогах республики наблюдаются снежные заносы с плохой видимостью, водителям рекомендуется не выезжать за пределы населенных пунктов и максимально снизить скорость передвижения, выбирать увеличенную дистанцию, исключить обгоны при наличии встречного транспорта даже на большом расстоянии, - говорится в сообщении.

На данный момент дорожные службы работают в усиленном режиме, дорожную обстановку контролирует Госавтоинспекция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Ждали, ждали - дождались! В Ижевск пришли снегопады. Прогноз на ближайшие дни уже на сайте.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Улицу Металлургов в Ижевске закроют из-за строительства теплотрассы
Снегопад в Удмуртии: Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на машине
Мужчину из Удмуртии осудили за убийство знакомого
Выплата на содержание первого и второго ребенка в Удмуртии увеличится с 1 января 2020 года
Экс-главу Удмуртии, обвиняемого в получении взятки, доставили в больницу
Двое погибли: страшное ДТП произошло на трассе Удмуртии
«Комсомолка» расскажет о брендах Удмуртии
Деды Морозы и Снегурочки в Ижевске смогут заработать больше, чем в прошлом году
«Такие комментарии удивляют!»: Глава Удмуртии подвел итоги инициативного бюджетирования и ответил комментаторам
У жителя Удмуртии похитили более 100 тысяч рублей
19 декабря в Ижевске ожидается сильный снегопад
Глава Удмуртии отчитал главу Устиновского района Ижевска
Самым безопасным городом Удмуртии стал Ижевск
Онлайн: Глава Удмуртии отвечает на вопросы жителей
21 декабря в Ижевске состоится открытие Южного парка «Тропа здоровья»
12-летнего подростка разыскивают в Ижевске
По итогам проверки антикоррупционного законодательства более 30 должностных лиц в Ижевске привлечены к ответственности
Временно исполняющего обязанности начальника службы гражданской защиты назначили в Удмуртии