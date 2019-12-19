Снегопад в Удмуртии: Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на машине
В Удмуртии сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям воздержаться от поездок на машине из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- В связи с осложнившимися погодными условиями: резкий порывистый ветер, метель, на дорогах республики наблюдаются снежные заносы с плохой видимостью, водителям рекомендуется не выезжать за пределы населенных пунктов и максимально снизить скорость передвижения, выбирать увеличенную дистанцию, исключить обгоны при наличии встречного транспорта даже на большом расстоянии, - говорится в сообщении.
На данный момент дорожные службы работают в усиленном режиме, дорожную обстановку контролирует Госавтоинспекция.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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