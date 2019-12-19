Улицу Металлургов в Ижевске закроют из-за строительства теплотрассы

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-19T14:22:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске на два дня закроют улицу Металлургов из-за строительства теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- Участок между улицами 50 лет ВЛКСМ и 9-я Подлесная закроют на период с 20 декабря 20:00 до 20:00 22 декабря, - говорится в сообщении.

Новая теплотрасса предназначена для подключения к централизованной системе теплоснабжения строящегося жилого комплекса на улице Металлургов. Для безопасности движения будет организована временная схема расстановки дорожных знаков.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Выплата на содержание первого и второго ребенка в Удмуртии увеличится с 1 января 2020 года.

- Экс-главу Удмуртии экстренно отвезли в больницу.

- Смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU