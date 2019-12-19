Улицу Металлургов в Ижевске закроют из-за строительства теплотрассы
В Ижевске на два дня закроют улицу Металлургов из-за строительства теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».
- Участок между улицами 50 лет ВЛКСМ и 9-я Подлесная закроют на период с 20 декабря 20:00 до 20:00 22 декабря, - говорится в сообщении.
Новая теплотрасса предназначена для подключения к централизованной системе теплоснабжения строящегося жилого комплекса на улице Металлургов. Для безопасности движения будет организована временная схема расстановки дорожных знаков.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Выплата на содержание первого и второго ребенка в Удмуртии увеличится с 1 января 2020 года.
- Экс-главу Удмуртии экстренно отвезли в больницу.
- Смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии. Подробнее.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»