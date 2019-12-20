2019-12-20T13:50:36+03:00
Общество

«Удмуртнефть» стала 3-кратным победителем регионального этапа Всероссийского конкурса социальных проектов

Итоги конкурса подвели в Министерстве социальной политики и труда Удмуртии
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

ОАО «Удмуртнефть» стало трехкратным победителем и призером регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2019 году.

«Удмуртнефть» признана трехкратным победителем и призером конкурса: I место в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы», I место в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности», II место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

Социальная политика компании направлена на обеспечение профессионального и личностного роста персонала, создание условий для занятий спортом и здорового образа жизни сотрудников. Одним из приоритетов кадровой политики «Удмуртнефти» является обеспечение безопасных и комфортных условий труда персонала.

На протяжении всей своей истории «Удмуртнефть» поддерживает районы своей производственной деятельности, оказывает благотворительную помощь учреждениям здравоохранения, образования, спорта и культуры. В 2019 году при участии ОАО «Удмуртнефть» в республике было реализовано более 100 социально значимых проектов. С начала работы под управлением НК «Роснефть» и корпорации Sinopec «Удмуртнефть» направила на реализацию социальных проектов более 1 млрд рублей.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Безработный пенсионер из Удмуртии подозревается в поджоге дома бывшей жены
Тариф на вывоз мусора в Удмуртии немного изменится
«Удмуртнефть» стала 3-кратным победителем регионального этапа Всероссийского конкурса социальных проектов
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила перед матчем КХЛ между питерским СКА и московским ЦСКА
Два человека скончались в результате ДТП на трассе Удмуртии
56-летнего жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого
Глава Ижевска проверил, как чистят дороги во время снегопада
Традиционный салат «Оливье» в этом году обойдется жителям Удмуртии в 272 рубля
Жителя Удмуртии, который вырубил лес на 3 млн рублей, осудят
Хоккейный клуб «Ижсталь» прекратит сотрудничество с «Авангардом»
В Удмуртии опробовали новое водолазное оборудование при поиске провалившегося мужчины
Где купить живую елку в Ижевске?
В смерти мальчика с ДЦП в Удмуртии обвиняют учителей ребенка
Самый большой бесплатный каток откроется в парке Кирова в Ижевске