«Удмуртнефть» стала 3-кратным победителем регионального этапа Всероссийского конкурса социальных проектов

СЕГОДНЯ 13:15 2019-12-20T13:50:36+03:00

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ОАО «Удмуртнефть» стало трехкратным победителем и призером регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2019 году.

«Удмуртнефть» признана трехкратным победителем и призером конкурса: I место в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы», I место в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности», II место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

Социальная политика компании направлена на обеспечение профессионального и личностного роста персонала, создание условий для занятий спортом и здорового образа жизни сотрудников. Одним из приоритетов кадровой политики «Удмуртнефти» является обеспечение безопасных и комфортных условий труда персонала.

На протяжении всей своей истории «Удмуртнефть» поддерживает районы своей производственной деятельности, оказывает благотворительную помощь учреждениям здравоохранения, образования, спорта и культуры. В 2019 году при участии ОАО «Удмуртнефть» в республике было реализовано более 100 социально значимых проектов. С начала работы под управлением НК «Роснефть» и корпорации Sinopec «Удмуртнефть» направила на реализацию социальных проектов более 1 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU