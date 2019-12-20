Мужчину из Удмуртии осудили за интимную связь с девочкой на территории детского сада
В Удмуртии местного жителя осудили за половое сношение с 13-летней девочкой на территории детского сада. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
- Установлено, что преступление было совершено на территории крытой веранды одного из детских садов поселка Балезино. Мужчина при встрече с 13-летней знакомой без применения насилия или угрозы его применения совершил с ней половое сношение, - сообщает пресс-служба.
Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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