2019-12-20T16:38:55+03:00
Происшествия

Мужчину из Удмуртии осудили за интимную связь с девочкой на территории детского сада

На тот момент девочке было 13 лет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии местного жителя осудили за половое сношение с 13-летней девочкой на территории детского сада. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

- Установлено, что преступление было совершено на территории крытой веранды одного из детских садов поселка Балезино. Мужчина при встрече с 13-летней знакомой без применения насилия или угрозы его применения совершил с ней половое сношение, - сообщает пресс-служба.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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