Из-за ДТП в Ижевске в сторону центра нет движения трамваев №№2, 7, 9
В Ижевске 20 декабря, в пятницу, остановилось движение трамваев на улице Кирова. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Фото: Оксана Мымрина
Оказалось движения трамваев №2, 7, 9 нет из-за ДТП, столкнулись четыре машины.
Движение организовано:
№2 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - Восточный посёлок - ул.Ленина - ул.Промышленная. С ул.Промышленной на Буммаш вагоны следуют по своему маршруту.
№ 7 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - Восточный посёлок - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - гор.Металлургов. Из гор.Металлургов на Буммаш вагоны следуют по своему маршруту.
№9 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - Восточный посёлок - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Московская. С ул.Московской на Буммаш вагоны следуют по своему маршруту.
Из-за ДТП нет движения трамваев в Ижевске.Видео: Петр Котков
ИСТОЧНИК KP.RU
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