2019-12-20T17:10:33+03:00
Общество

Из-за ДТП в Ижевске в сторону центра нет движения трамваев №№2, 7, 9

Как сообщают очевидцы, столкнулись четыре машины
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В Ижевске 20 декабря, в пятницу, остановилось движение трамваев на улице Кирова. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Фото: Оксана Мымрина

Фото: Оксана Мымрина

Оказалось движения трамваев №2, 7, 9 нет из-за ДТП, столкнулись четыре машины.

Движение организовано:

№2 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - Восточный посёлок - ул.Ленина - ул.Промышленная. С ул.Промышленной на Буммаш вагоны следуют по своему маршруту.

№ 7 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - Восточный посёлок - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - гор.Металлургов. Из гор.Металлургов на Буммаш вагоны следуют по своему маршруту.

№9 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - Восточный посёлок - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Московская. С ул.Московской на Буммаш вагоны следуют по своему маршруту.

Из-за ДТП нет движения трамваев в Ижевске.Видео: Петр Котков

ИСТОЧНИК KP.RU

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