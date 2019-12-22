Подозреваемый в краже из магазина и пиццерии задержан в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-22T11:52:34+03:00

Мужчина взломал семь торговых отделов и похитил из общепита шесть кофеварок

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Неработающего 29-летнего жителя Ижевска задержали по подозрению в краже из магазина и пиццерии в Ленинском районе. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД по Удмуртии.

Ижевчанин оказался ранее судим. По версии следствия, ночью подозреваемый сперва проник в магазин, выбив дверь подвального помещения. Там злоумышленник взломал кассовые аппараты в семи торговых отделах и похитил деньги. Затем он отправился в пиццерию и вынес из нее шесть кофеварок – их мужчина спрятал в подвале соседнего дома.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъяли, а самого подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU