Единая система вызова экстренных служб Удмуртии «112» теперь работает в постоянном режиме

СЕГОДНЯ 14:59 2019-12-22T14:59:50+03:00

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В пятницу, 20 декабря, в Удмуртии официально ввели в эксплуатацию автоматизированную систему обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112». Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Прежде «Система-112» функционировала в республике в опытном режиме. Теперь подготовительные работы завершены, и жители Удмуртии могут сообщать о любых происшествиях по единому для всех операторов номеру «112». Сообщения будут приниматься по принципу «единого окна», без дополнительных переадресаций поступая в дежурно-диспетчерские службы. Это позволит сберечь драгоценное время и как можно быстрее направить необходимую помощь.

Новая система позволяет принимать не только звонки, но и СМС, а также способна определять местонахождение абонента. В среднем за сутки центр обработки вызовов сможет обрабатывать 3 тыс. звонков и 50 текстовых сообщений. Кроме того, сообщения смогут принимать от граждан, говорящих на удмуртском, татарском, английском, французском и немецком языках, а при необходимости попавшему в беду человеку окажут психологическую помощь.

Создание центра обработки вызовов обошлось республике более чем в 40 млн рублей, и еще 22 млн было получено при содействии МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU