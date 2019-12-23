«Ижсталь» обыграла «Химик» на домашнем льду

СЕГОДНЯ 06:37 2019-12-23T06:37:26+03:00

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В Ижевске 22 декабря в ледовом дворце «Ижсталь» прошла игра между сталеварами и воскресенским «Химиком». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Первая шайба была в воротах хозяев льда уже на 11-й минуте встречи и в начале второго периода. Ижевчане ответили лишь на 27-й минуте.

- Дьяченко на 37-й минуте мощным броском, практически, в упор «прошил» вратаря, реализовав большинство. В заключительной двадцатиминутке снова в большинстве он же результативно в касание замкнул передачу из-за ворот, сделанную Вадимом Щегольковым. Дьяченко оформил дубль в матче против своего бывшего клуба. А победную шайбу на 47-й минуте забил Евгений Орлов, - сообщает пресс-служба.

Встреча завершилась со счетом 4:3. Это седьмая победа «Ижстали» в последних восьми матчах. После тяжелой победы над «Химиком» команда определила лучшим игроком матча Владимира Дьяченко, оформившего дубль в противостоянии со своим бывшим клубом.

ИСТОЧНИК KP.RU