По факту невыплаты зарплаты в Удмуртии возбудили 34 уголовных дела

СЕГОДНЯ 10:19 2019-12-23T10:19:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии в 2019 году увеличилось количество возбужденных уголовных дел по факту невыплаты зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- В суд направлены 32 дела в отношении работодателей, которые не выплачивали зарплату работникам. В результате принятых мер 1327 потерпевшим возмещен ущерб на сумму более 35 млн рублей, - сообщает пресс-служба.

Так, по уголовному делу в отношении руководителя сельскохозяйственного кооператива возмещена задолженность 41 работнику предприятия на сумму более 800 тысяч рублей, а по факту невыплаты заработной руководителем завода в ходе следствия погашена задолженность перед всеми работниками предприятия на общую сумму более 16 миллионов рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Седьмая победа в последних восьми матчах! Так держать, "Ижсталь".

- Хорошая новость для тех, кто собирается посетить соревнования "Ижевской винтовки".

ИСТОЧНИК KP.RU