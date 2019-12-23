По факту невыплаты зарплаты в Удмуртии возбудили 34 уголовных дела
В Удмуртии в 2019 году увеличилось количество возбужденных уголовных дел по факту невыплаты зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- В суд направлены 32 дела в отношении работодателей, которые не выплачивали зарплату работникам. В результате принятых мер 1327 потерпевшим возмещен ущерб на сумму более 35 млн рублей, - сообщает пресс-служба.
Так, по уголовному делу в отношении руководителя сельскохозяйственного кооператива возмещена задолженность 41 работнику предприятия на сумму более 800 тысяч рублей, а по факту невыплаты заработной руководителем завода в ходе следствия погашена задолженность перед всеми работниками предприятия на общую сумму более 16 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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