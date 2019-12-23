Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-23T14:50:38+03:00

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Tele2 подводит итоги работы в области корпоративной социальной ответственности за 2017-2018 годы. В отчетный период компания продолжила поддержку социального предпринимательства в России, реализовала крупные благотворительные проекты и организовала волонтерские акции сотрудников. За время работы фонда «Навстречу переменам» при поддержке Tele2 его подопечные изменили к лучшему жизнь более 350 тысяч детей и подростков.

В 2017-2018 гг. компания продолжила активную совместную работу с фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам», с которым сотрудничает уже более семи лет.Ежегодно более 100 специалистов Tele2 принимают участие в работе фонда в качестве волонтеров.

Свой вклад в поддержку социального предпринимательства могли внести все клиенты Tele2 через благотворительный сервис, запущенный оператором в декабре 2016 года. Общая сумма пожертвований абонентов Tele2 за 2017-2018 годы составила 10 736 614 рублей. Все собранные средства направлены на поддержку социально-предпринимательских проектов.

Компания поддерживает партнерские проекты в области школьного, высшего и бизнес-образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы. Tele2 покупает современное медицинское оборудование для детских лечебных и реабилитационных учреждений и центров по работе с детьми с ограниченными возможностями, принимает участие в обустройстве центров для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Компания реализовала ряд совместных образовательных проектов с крупнейшими региональными вузами для сокращения разрыва между компетенциями выпускников и реальными потребностями рынка труда и бизнеса в Санкт-Петербурге, Воронеже, Владивостоке, Костроме, Пензе,Томске, Сургуте и других регионах. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске и Нижнем НовгородеTele2 выступила партнером социально значимых культурных и спортивных мероприятий, а во Владимирской области и Великом Новгороде поддержала ряд благотворительных акций.

В 2017-2018 гг. сотрудники Tele2 организовали множество социальных и благотворительных проектов в десятках регионов России, среди которых –поддержка ветеранов ВОВ и многодетных семей, помощь детским домами реабилитационным центрам, поддержка областных центров социальной защиты детей, благотворительные акции по сбору средств на покупку предметов первой необходимости для детей с особенностями развития и инвалидов, донорство ради спасения тяжело больных детей и другие волонтерские акции.

Tele2 в своей работе использует самое современное, экологически безопасное и энергоэффективное оборудование. Оператор выявляет и учитывает экологические риски и внедряет современные разработки по профилактике и минимизации негативных техногенных эффектов в своей деятельности и экономии природных ресурсов.

Ответственное отношение и профессиональный подход к бизнесу сформировали лучшую репутацию Tele2 в отрасли. С 2017 года компания ежегодно становится лидером в рейтинге деловой репутации авторитетной международной организации Reputation Institute* среди отечественных телеком-компаний.

*Репулэйшн Институт

ИСТОЧНИК KP.RU