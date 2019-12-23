Руководитель организации задолжал НДС на общую сумму более 80 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-23T15:52:35+03:00

Мужчина не платил налоги с августа 2015 по январь 2016 года

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В Удмуртии вынесли приговор руководителю организации, который задолжал НДС на общую сумму более 80 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что с августа 2015 года по январь 2016 года мужчина дал указания бухгалтеру организации изготовить платежные поручения о переводе денег с расчетного счета на расчетный счет кредитного учреждения, указав в обосновании перевода несоответствующие действительности сведения. При этом он не платил НДС за 2015 и 2016 годы на сумму 80 млн рублей, - сообщает пресс-служба.

В суде мужчина полностью признал свою вину и возместил причиненный государству ущерб в полном объеме. Суд назначил ему штраф в размере 350 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU