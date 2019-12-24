В Удмуртии открыли региональный центр по лыжным гонкам им. Максима Вылегжанина
21 декабря в с. Шаркане состоялось открытие Регионального центра по лыжным гонкам имени Максима Михайловича Вылегжанина. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.
По данным ведомства, в центре есть тренажерные и игровые залы, медицинский блок, раздевалка и много другое необходимое для полноценной тренировки.
- Спортивный объект с паркетным покрытием где можно проводить спортивные соревнования игровых и силовых видов спорта, соревнования борцов и бально-спортивные турниры, - говорится в сообщении.
Отметим также, что в новом комплексе смогут тренироваться свыше 120 воспитанников одновременно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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