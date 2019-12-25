2019-12-25T06:45:27+03:00
Общество

Пригородные поезда до Игры начнут курсировать из Ижевска

Они будут ходить до мая
Анастасия Захарова
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Поезда будут курсировать с января по майПоезда будут курсировать с января по майФото: Константин ИВШИН
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С 3 января начнут курсировать пригородные поезда с сообщением Ижевск - Игра - Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании «Содружество».

Поезда будут курсировать с 3 января по 1 мая по пятницам. Поезд будет уходить в Игру из Ижевска в 10:32, а прибывать в 13:00. Обратно пригородный поезд будет отправляться в 15:07, а прибывать в Ижевск в 17:37. В расписании указано местное время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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