Чудеса под Новый год: ижевчане могут бесплатно отправить родным открытку из офиса Сбербанка

СЕГОДНЯ 09:08 2019-12-25T10:40:37+03:00

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В преддверии праздников Сбербанк дарит ижевчанам возможность поздравить родных из других городов праздничными открытками. Компания подготовила благотворительную акцию «Теплый Новый Год»: любой желающий может не только отправить весточку близким, но и стать волшебником.

Открытки особенные: их нарисовали помощники Деда Мороза - дети из детских домов. И им можно помочь стать чуточку счастливее. На обратной стороне каждой карточки указаны реквизиты благотворительного фонда, на счет которого можно перевести любую сумму. Все средства пойдут в помощь детям с особенностями развития и воспитанникам детского дома.

Как стать участником?

1. С 24 по 31 декабря прийти в офис Сбербанка по адресу: ул.Красная, 105

2. Обратиться к любому сотруднику и получить заветную открытку бесплатно.

3. Заполнить необходимые поля.

4. По желанию перевести на счет благотворительного фонда любую сумму.

5. Положить открытку в специальный ящик, установленный на входе.

Готово! Весточка уже летит по указанному направлению, чтобы передать привет вашим родным и близким.

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- Раньше мы своей рукой подписывали открытки, поздравляли с праздниками родных и близких. А сейчас все это заменили гаджеты. Мы решили возродить эту теплую традицию и при этом не только дать возможность ижевчанам поздравить родных, но и помочь детям, - говорит Герман Бадягин, заместитель управляющего Удмуртским отделением Сбербанка. - Компания старается оказывать и финансовую, и волонтерскую помощь детским домам и школам-интернатам. Надеемся, что горожане нас поддержат!

Еще одно новогоднее чудо - звонок настоящему Деду Морозу - подготовил мобильный оператор «Сбермобайл», входящий в экосистему Сбербанка. Достаточно лишь позвонить на волшебный номер 8 958 5945000. Звонок с телефона, установленного в центральном офисе Сбербанка, бесплатный. А с личного номера - в соответствии с тарифным планом.

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Будь в курсе!

25 декабря в одном из офисов Сбербанка Снегурочка проведет бесплатный мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров. Записываться необязательно: достаточно прийти в 16:00 по адресу: ул. Клубная, 27.

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