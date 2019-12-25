Ремонт пешеходного моста через речку Подборенка в Ижевске продолжается

СЕГОДНЯ 17:17 2019-12-25T17:17:45+03:00

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В Ижевске продолжается ремонт пешеходного моста через реку Подборенка. Об этом сообщает пресс-служба города.

- В настоящее время подрядная организация завершает обустройство лестничного схода с ул. Родниковая протяженностью 25 метров. Работы продолжатся в 2020 году, на их выполнение в городском бюджете заложены 1,5 млн рублей. Планируется, что после проведения экспертизы стоимости и всех необходимых конкурсных процедур, ремонт моста будет возобновлен в марте, - сообщает пресс-служба.

Пешеходное основание моста выполнят из перфорированного металлического листа, кроме того, будут укреплены поручни, сама конструкция моста и лестничные сходы к нему.

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ИСТОЧНИК KP.RU