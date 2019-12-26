Пятеро жителей Удмуртии обвиняются в серии краж

СЕГОДНЯ 10:19 2019-12-26T10:40:47+03:00

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В Удмуртии окончено расследование уголовного дела в отношении пятерых местный жителей, которые обвиняются в краже с сельхозпредприятий. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что мужчины проникали на территории предприятий, похищали запчасти с сельхозтехники и другие изделия из металлолома. Следователями установлена причастность к совершению 4 краж, - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что четверо из обвиняемых - лица цыганской национальности, двое из которых несовершеннолетние. Общий ущерб составил 115 тысяч рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU