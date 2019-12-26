Уголовное дело по факту сексуального насилия в отношении малолетней жительницы Удмуртии направили в суд
В Удмуртии передали в суд уголовное дело по факту полового преступления в отношении малолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Установлено, что пьяный 44-летний житель Шарканского района совершил действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы своего друга, - сообщает ведомство.
На данный момент уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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