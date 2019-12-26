В коррекционные школы №39 и №79 Ижевска закупят оборудование и мебель

СЕГОДНЯ 16:04 2019-12-26T16:04:40+03:00

На эти цели им выделят 7,5 млн рублей

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В Ижевске школы №39 и 79 станут первыми из 12 коррекционных школ, куда закупят оборудование, мебель и учебные пособия. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.

- Каждая школа получит на эти цели 7,5 млн рублей в рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Составлен перечень оборудования и средств обучения для кабинетов психолого-педагогического сопровождения и кабинетов технологии. Продумано зонирование помещений с учетом фирменного стиля, составлен план обучения педагогов, пересматриваются образовательные программы и корректируются учебные планы, - сообщает пресс-служба.

Закупка оборудования начнется в январе 2020 года, чтобы школы смогли открыть новые кабинеты к началу учебного года.

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ИСТОЧНИК KP.RU