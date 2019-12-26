С нового года в Удмуртии к онкологу сможет записывать только терапевт
26 декабря, в четверг, на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) исполняющий обязанности министра здравоохранения Георгий Щербак и главный врач онкодиспансера Никита Свирин ответили на интересующие жителей вопросы.
Так, главврач онкодиспансера рассказал, что в новом 2020 году на прием к онкологу сможет записать только терапевт.
С нового года в Удмуртии записать к онкологу сможет только терапевт. В течение какого времени он обязан это сделать?
А Георгий Щербак прокомментировал ситуацию с перестройкой горбольницы №2, куда денут пациентов, сохранят ли фасад. А также рассказал, с чем связаны трудности записи к узким специалистам.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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