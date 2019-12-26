2019-12-26T16:51:03+03:00
Общество

С нового года в Удмуртии к онкологу сможет записывать только терапевт

О чем еще рассказал и.о. министра здравоохранения Удмуртии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ксения ВахрушеваФото: Ксения Вахрушева
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26 декабря, в четверг, на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) исполняющий обязанности министра здравоохранения Георгий Щербак и главный врач онкодиспансера Никита Свирин ответили на интересующие жителей вопросы.

Так, главврач онкодиспансера рассказал, что в новом 2020 году на прием к онкологу сможет записать только терапевт.

С нового года в Удмуртии записать к онкологу сможет только терапевт. В течение какого времени он обязан это сделать?

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А Георгий Щербак прокомментировал ситуацию с перестройкой горбольницы №2, куда денут пациентов, сохранят ли фасад. А также рассказал, с чем связаны трудности записи к узким специалистам.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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