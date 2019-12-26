Цены на бензин и дизельное топливо выросли в Удмуртии

СЕГОДНЯ 16:45 2019-12-26T16:45:04+03:00

На АИ-98 цена не изменилась

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Специалисты Удмуртстата сообщают, что цены на бензин некоторых марок и дизельное топливо в Удмуртии выросли.

Так, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,07 коп, марки АИ-95 на 0,08 коп, цена на бензин марки АИ-98 осталась неизменной. Дизельное топливо так же подорожало на 0,08 коп.

Данные представлены за период с 16 по 22 декабря 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU