Цены на бензин и дизельное топливо выросли в Удмуртии
Специалисты Удмуртстата сообщают, что цены на бензин некоторых марок и дизельное топливо в Удмуртии выросли.
Так, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,07 коп, марки АИ-95 на 0,08 коп, цена на бензин марки АИ-98 осталась неизменной. Дизельное топливо так же подорожало на 0,08 коп.
Данные представлены за период с 16 по 22 декабря 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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