2019-12-26T16:55:31+03:00
Происшествия

У ижевчанина похитили более 180 тысяч рублей под предлогом выдачи кредита

Неизвестный позвонил и сообщил, что молодому человеку одобрен кредит
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Ижевске у 24-летнего местного жителя было похищено более 180 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Со слов потерпевшего, ему позвонил неизвестный и сообщил, что ему одобрили кредит. Молодой человек, который оставлял заявку на кредит, поверил звонившему. Далее злоумышленник сообщил, что для получения денег, нужно оплатить страховку жизни, услуги транспортной компании. Молодой человек перевел деньги на неизвестный счет, - сообщает пресс-служба.

На следующий день злоумышленники снова попросили оплатить страховку, авторизацию и еще несколько услуг. Ижевчанин вновь поверил. Всего потерпевший перевел злоумышленникам более 180 тысяч рублей. После этого он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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