Шесть новых машин вступили в строй для борьбы со снегом

СЕГОДНЯ 07:03 2019-12-27T10:51:12+03:00

Парк не обновляли уже 15 лет

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Новые комбинированные дорожные машины (КДМ) отныне будут убирать улицы города. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в Instagram.

- С сегодняшнего дня в строю новые машины, закупленные ДРЭУ своими силами. Технику предприятие самостоятельно не покупало с 2014 года, а зимний парк не обновляли уже лет 15, - отметил глава города.

Всего на предприятие поступило шесть автомобилей. На них будут работать 18 лучших водителей ДРЭУ.

Глава города отметил, что новые машины позволят тратить меньше бензина (35 л на 100 км вместо прежних 57), дозировать реагент и лучше маневрировать на узких дорогах. Шесть тракторов теперь освободятся для уборки тротуаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU