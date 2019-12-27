Виртуальная витрина и безбарьерная консультация: в Ижевске открылся digital-салон Tele2

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-27T11:27:27+03:00

Оператор продолжает развивать цифровые технологии. В том числе и в рознице

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25 декабря в ижевском ТРК «Петровский» открылся digital *-салон связи Tele2 нового формата, где соединяется сервис, большой ассортимент товаров и «живая» коммуникация. Теперь клиенты розницы могут общаться с компанией по «Другим правилам».

Цифровой сервис обеспечивает виртуальная витрина «Все в один клик». Здесь посетитель без помощи консультанта может увидеть зону покрытия Tele2 в Удмуртии, выбрать номер, оставить заявку на переход по MNP или сменить тариф.

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Безбарьерную консультацию обеспечивает планшет, с помощью которого консультант может обслужить клиента в любой точке салона. Эту же функцию выполняет легкая стойка в зоне ресепшен, установленная вместо привычной кассовой зоны.

Компания также поможет клиентам настроить «цифровой» способ жизни: подобрать не только смартфоны, но и аксессуары к ним.

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- Мы не работаем нумерически – не открываем большое количество салонов, мы работаем над качеством, - говорит коммерческий директор ижевского филиала Tele2 Александр Соловьев. – Понимая, что многие наши клиенты ушли в интернет и могут через интернет воспользоваться всем спектром услуг, мы заботимся и о тех пользователях, которым важно прийти в салон и лично пообщаться с консультантами. Поэтому появляются розничные точки в digital-формате. И в Ижевске открылся первый, но не последний цифровой салон, в котором каждый сможет почувствовать на себе все преимущества digital-среды.

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*Диджитал

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ИСТОЧНИК KP.RU