2019-12-27T15:41:04+03:00
Общество

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» помогут социальным предпринимателям найти инвесторов

Фонд запускает обучающий курс для социального бизнеса
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Tele2 сообщает о том, что фонд «Навстречу переменам» запускает обучающую программу «Навстречу импакт-инвестициям». Проект поможет социальным предпринимателям улучшить финансовую модель, масштабировать свой бизнес и найти инвесторов. Заявку на участие можно подать до 31 января 2020 года на сайте программы.

Импакт-инвестиции – это инновационный финансовый инструмент, который помогает социальным предпринимателям найти деньги на реализацию своего проекта, инвесторам – получить доход, обеим сторонам – решить конкретную социальную проблему и достичь измеримых изменений в обществе. Импакт- или социально-преобразующие инвестиции еще не развиты в России. Фонд «Навстречу переменам» при поддержке Tele2 сделает первые системные шаги, чтобы этот инструмент заработал в стране.

Программа «Навстречу импакт-инвестициям» подойдет руководителям некоммерческих организаций и социальным предпринимателям из разных регионов России, которые развивают свои проекты не менее трех лет и хотят вывести их на новый уровень. Обучение будет состоять из четырех тематических блоков: стратегический менеджмент, продажи и финансовое управление, лидерство и коммуникации, инвестиции и инвестиционный анализ. Программа реализуется совместно с ImpactHubMoscow при поддержке фонда президентских грантов.

По окончании обучения участники разработают систему измерения социального воздействия инициатив, напишут бизнес-план развития своих проектов, проведут презентацию для импакт-инвесторов и получат шанс получить финансирование. Программа также включает в себя онлайн-курс.

Подать заявку на участие можно до 31 января. Основные критерии отбора проектов: финансовая устойчивость, масштабируемость, измеримое социальное воздействие. Более подробно об условиях можно прочитать на сайте программы. Для авторов лучших проектов предусмотрено 15 бесплатных мест. Курс содержит шесть обучающих модулей, которые пройдут в разных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Новосибирске и Казани с марта по ноябрь 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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