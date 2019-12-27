За 2019 год три человека погибли в ДТП в Ижевске по вине пьяных водителей

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-27T16:15:44+03:00

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В Ижевске по вине пьяных водителей за 11 месяцев 2019 года погибли три человека, еще 65 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Росси по городу.

- Всего с начала 2019 года произошло 46 ДТП с участием пьяных водителей. За 11 месяцев в Ижевске сотрудниками полиции выявлено и исключено из процесса дорожного движения почти 2 000 пьяных водителей. Из них каждый девятый – не имеет права управления, - сообщает пресс-служба.

Водители привлечены к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU