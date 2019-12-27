МЧС по Удмуртии: Из-за теплой погоды повышается риск чрезвычайных ситуаций на льду

СЕГОДНЯ 17:28 2019-12-27T17:28:38+03:00

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В Удмуртии из-за теплой погоды лед на водоемах в некоторых местах становится тоньше и есть риск чрезвычайных ситуаций. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Алексей Анохин дал советы рыбакам.

- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь)

- Обязательно нужно пользоваться ледовыми переправами

- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами.

- При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).

- К сожалению, действует у людей стереотип, что перед новым годом лед уже прочный и можно спокойно по нему передвигаться. Однако мы имеем ситуацию, когда ледовое покрытие не однородное, имеются множественные промоины, - отметил Алексей Анохин.

Будьте бдительны! И помните, в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Звонок бесплатный.

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ИСТОЧНИК KP.RU