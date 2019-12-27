Дед Мороз спустился с крыши дома правительства Удмуртии
27 декабря на Центральной площади Ижевска открыли ледовый городок и зажгли огни на главной елке республики. На праздник приехали удмуртский новогодний волшебник Тол Бабай, его помощница Лымы Ныл, а также их друзья. Прибыл на открытие и Дед Мороз - волшебник "приземлился" прямо на крышу дома Правительства Удмуртии. Тогда он спустился вниз по канату, который используют альпинисты.
- Немного промахнулся. Оказался на какой-то крыше. Сейчас я к вам спускаюсь! – успокоил ижевчан добрый волшебник.
Можем сказать, что физическая подготовка у дедушки отличная! Видно, что целое лето готовился к празднованию Нового года. Не верите? Сами посмотрите!
Дед Мороз прилетел поздравить жителей Удмуртии с наступающим Новым Годом. Только вот при посадке промахнулся и ему пришлось спускаться прямо с крыши дома Правительства!.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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