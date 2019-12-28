В ночь на 28 декабря в Ижевске сгорел деревянный дом

СЕГОДНЯ 07:03 2019-12-28T07:03:00+03:00

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Ночью с 27 на 28 декабря в Ижевске на улице Цветочной сгорел деревянный дом. Фотографии разместили в социальных сетях жители города.

В комментариях ижевчане написали, что в этом районе пожар далеко не первый.

Фото: Светлана Якимова

О пострадавших пока информации нет. Главное Управление МЧС по республике упомянуло пожар в ночной сводке, но пока без уточнения обстоятельств. Также сообщалось, что за минувшие сутки еще один пожар произошел в Вавожском районе Удмуртии и два – в Завьяловском.

МЧС напоминает: в преддверии новогодних праздников нужно соблюдать особую осторожность при использовании электроприборов и пиротехники.

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ИСТОЧНИК KP.RU