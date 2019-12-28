2019-12-28T07:03:00+03:00
Происшествия

В ночь на 28 декабря в Ижевске сгорел деревянный дом

О пострадавших не сообщается
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: Светлана ЯкимоваФото: Светлана Якимова
Изменить размер текста:

Ночью с 27 на 28 декабря в Ижевске на улице Цветочной сгорел деревянный дом. Фотографии разместили в социальных сетях жители города.

В комментариях ижевчане написали, что в этом районе пожар далеко не первый.

Фото: Светлана Якимова

Фото: Светлана Якимова

О пострадавших пока информации нет. Главное Управление МЧС по республике упомянуло пожар в ночной сводке, но пока без уточнения обстоятельств. Также сообщалось, что за минувшие сутки еще один пожар произошел в Вавожском районе Удмуртии и два – в Завьяловском.

МЧС напоминает: в преддверии новогодних праздников нужно соблюдать особую осторожность при использовании электроприборов и пиротехники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

30 декабря в Удмуртии ожидается похолодание до -29 градусов

Подросток из Удмуртии подозревается в краже пиротехники почти на 100 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известный общественный деятель Удмуртии Александр Радевич скончался
Автолюбители Ижевска утроили новогодний флешмоб и выстроили машины в виде ёлки
Елизавета Туктамышева четвертая после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию
Чтобы обезопасить аварийный фасад школы, власти Ижевска выделили 250 тысяч рублей
В ночь на 28 декабря в Ижевске сгорел деревянный дом
На Центральной площади Ижевска появилась карта для слабовидящих
Дед Мороз спустился с крыши дома правительства Удмуртии
МЧС по Удмуртии: Из-за теплой погоды повышается риск чрезвычайных ситуаций на льду
74 новых школьных автобусов поступили в автопарки Удмуртии
За 2019 год три человека погибли в ДТП в Ижевске по вине пьяных водителей
Детская школа искусств №2 из Ижевска стала лучшим образовательным учреждением России
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» помогут социальным предпринимателям найти инвесторов
«Нива» врезалась в грузовой поезд в Удмуртии
18-летний ижевчанин похитил из магазина 39 упаковок сыра
30 декабря в Удмуртии ожидается похолодание до -29 градусов
Жительницу Удмуртии осудили за попытку пронести наркотики в прямой кишке в колонию
Подземный переход на улице Максима Горького в Ижевске сделают комфортнее
Подросток из Удмуртии подозревается в краже пиротехники почти на 100 тысяч рублей
Подрядчиков на содержание улично-дорожной сети определили в Ижевске
Все в один клик: в Ижевске открылся digital-салон Tele2
Госсовет Удмуртии запретил продажу «снюса» несовершеннолетним
Новый спортивный парк открыли у школы №81 в Ижевске