2019-12-28T09:57:48+03:00
Общество

Известный общественный деятель Удмуртии Александр Радевич скончался

Об этом стало известно 27 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии 27 декабря скончался член общественной палаты республики Александр Радевич. Об этом сообщила сети член Общественного Совета при Уполномоченном по правам человека в Удмуртии Ольга Пишкова на странице в соцсетях.

- Это не укладывается в голове. К нему неприменимо слово был... Такой живой. Такой чудесный. Такой добрый. Умный. Сочувствующий. Сильный. Смешной. Таким он был всегда - в болезни тоже,- написала Ольга.

Александру было 55 лет, о месте и времени прощания пока что не сообщается.

Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Феодосьевича.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Известный общественный деятель Удмуртии Александр Радевич скончался
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