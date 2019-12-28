Известный общественный деятель Удмуртии Александр Радевич скончался
В Удмуртии 27 декабря скончался член общественной палаты республики Александр Радевич. Об этом сообщила сети член Общественного Совета при Уполномоченном по правам человека в Удмуртии Ольга Пишкова на странице в соцсетях.
- Это не укладывается в голове. К нему неприменимо слово был... Такой живой. Такой чудесный. Такой добрый. Умный. Сочувствующий. Сильный. Смешной. Таким он был всегда - в болезни тоже,- написала Ольга.
Александру было 55 лет, о месте и времени прощания пока что не сообщается.
Редакция «Комсомольской правды» выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Феодосьевича.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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