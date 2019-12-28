СЕГОДНЯ 16:11 2019-12-28T16:11:29+03:00

Представление показали для детей из детских домов и школ-интернатов

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В зоопарке Удмуртии состоялось открытие новогодней ёлки. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: зоопарк Удмуртии

- В зоопарк съехались маленькие и большие гости - ребята из детских домов и школ-интернатов. Вместе с озорными снеговиками, Королевой Мышильдой, Дедом Морозом и Снегурочкой мы пели и плясали, немного шалили и много шутили, играли и дарили приятные подарки. 170 ребят сегодня покидали нас в отличном настроении и с пакетами, полными сюрпризов!, - говорится в сообщении.

Елка с разноцветными огоньками будет радовать посетителей зоопарка все новогодние праздники.

Фото: зоопарк Удмуртии

Фото: зоопарк Удмуртии

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Автолюбители Ижевска утроили новогодний флешмоб и выстроили машины в виде ёлки. Видео по ссылке.

- Вечером в пятницу состоялось открытие главной елки Ижевска и ледового городка! Проходите по ссылке и смотрите подборку самых красочных фото!

ИСТОЧНИК KP.RU