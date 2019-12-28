В зоопарке Удмуртии состоялось открытие новогодней ёлки
В зоопарке Удмуртии состоялось открытие новогодней ёлки. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Фото: зоопарк Удмуртии
- В зоопарк съехались маленькие и большие гости - ребята из детских домов и школ-интернатов. Вместе с озорными снеговиками, Королевой Мышильдой, Дедом Морозом и Снегурочкой мы пели и плясали, немного шалили и много шутили, играли и дарили приятные подарки. 170 ребят сегодня покидали нас в отличном настроении и с пакетами, полными сюрпризов!, - говорится в сообщении.
Елка с разноцветными огоньками будет радовать посетителей зоопарка все новогодние праздники.
Фото: зоопарк Удмуртии
Фото: зоопарк Удмуртии
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Автолюбители Ижевска утроили новогодний флешмоб и выстроили машины в виде ёлки. Видео по ссылке.
- Вечером в пятницу состоялось открытие главной елки Ижевска и ледового городка! Проходите по ссылке и смотрите подборку самых красочных фото!
ИСТОЧНИК KP.RU
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