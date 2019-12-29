Установлена причина возгорания на могиле умершего в Ижевске Децла
Сотрудники Пятницкого кладбища рассказали каналу «360», что стало истинной причиной возгорания на могиле Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл.
Никакого поджога, о котором думала мать Кирилла Ирина, не было: огонь от поминальных свеч, которые приносили поклонники артиста, перекинулся на пластиковые венки. Сама могила не пострадала.
Ранее женщина поделилась видео, на котором видны последствия происшествия: пламя уничтожило крест, портрет Децла, а также венки и письма от поклонников.
Напомним, Кирилл Толмацкий умер в Ижевске 2019 года от сердечной недостаточности после концерта на частной вечеринке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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