Установлена причина возгорания на могиле умершего в Ижевске Децла

СЕГОДНЯ 10:40 2019-12-29T10:40:54+03:00

Оказывается, никакого поджога не было

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Сотрудники Пятницкого кладбища рассказали каналу «360», что стало истинной причиной возгорания на могиле Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл.

Никакого поджога, о котором думала мать Кирилла Ирина, не было: огонь от поминальных свеч, которые приносили поклонники артиста, перекинулся на пластиковые венки. Сама могила не пострадала.

Ранее женщина поделилась видео, на котором видны последствия происшествия: пламя уничтожило крест, портрет Децла, а также венки и письма от поклонников.

Напомним, Кирилл Толмацкий умер в Ижевске 2019 года от сердечной недостаточности после концерта на частной вечеринке.

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ИСТОЧНИК KP.RU